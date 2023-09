Seleções jovens da Rússia podem voltar a competir na UEFA

A UEFA vai voltar a permitir a participação de equipas de formação da Rússia em provas europeias.

Todas as equipas russas, quer sejam clubes ou seleções nacionais, estão banidas de competições internacionais desde o início da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022. A UEFA volta atrás em competições jovens por acreditar que "as crianças não devem ser punidas pelas ações dos adultos".

A UEFA recorda que foi o primeiro organismo desportivo a reagir à guerra na Ucrânia ao excluir as equipas e retirar a final da Liga dos Campeões de São Petersburgo e a Supertaça Europeia de Kazan, para além de cancelar o acordo de patrocínio com a Gazprom.

No entanto, a organização que tutela o futebol europeu "está firmemente convencida que não deve desistir de enviar mensagens de paz e esperança".

"É particularmente doloroso que, devido ao conflito, uma geração de menores seja privada do direito de competir no futebol internacional. Por estas razões, o Comité Executivo da UEFA decidiu que as equipas russas compostas por jogadores menores serão readmitidos nas suas competições durante esta temporada", pode ler-se.

Todas as partidas das seleções russas serão disputadas sem bandeira nacional, hino, equipamento e fora do território russo.

Ao mesmo tempo, a UEFA reitera "a sua condenação da guerra" e mantém a suspensão de todas as outras equipas russas até ao final da guerra na Ucrânia.