Caso Rubiales. Três jogadoras espanholas chamadas a depor

Três jogadoras da seleção espanhola foram chamadas a depor do lado de Jenni Hermoso, a propósito do beijo de Luis Rubiales nos festejos da conquista do Mundial 2023, pelo qual o ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) é acusado de agressão sexual e coação.

De acordo com a estação televisiva RTVE, o juiz da Audiência Nacional responsável pelo caso convocou diversas testemunhas para depor a favor da internacional espanhola, a 25 e 28 de setembro e 2 de outubro.

Entre as testemunhas arroladas, estão três colegas de seleção de Hermoso - cujos nomes não foram revelados - que, durante a cerimónia de entrega de medalhas, terão assistido ao momento em que Rubiales deu um beijo, alegadamente não consentido, à jogadora do Pachuca.

Também foram chamados a depor, segundo a RTVE, vários elementos da RFEF: o diretor de marketing, Rubén Rivera, a diretora da assessoria de imprensa, Patricia Pérez, o ex-diretor do departamento integridade, Miguel García Caba - entretanto despedido, segundo o jogador "El Mundo" -, e o diretor da seleção masculina de futebol, Albert Luque.