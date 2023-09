João Félix antecipa FC Porto. "Não é fácil jogar no Dragão, sei como é"

O internacional português João Félix assume que "não será fácil jogar no Dragão". O novo avançado do Barcelona destacou-se no arranque da Liga dos Campeões, frente ao Antuérpia, e fez a antevisão da segunda jornada, frente ao Porto, no início de outubro.

"Jogo complicado, nã é fácil jogar no Dragão, sei como é jogar lá, é um estádio complicado, mas vamos com a mesma mentalidade e tentar ganhar os três pontos", disse, à TNT Sports.

O avançado começou carreira precisamente no FC Porto antes de rumar ao Benfica. Enquanto sénior, chegou a marcar um golo no Dragão pelas águias, na época 2018/19.

Félix bisou e somou uma assistência na vitória por 5-0 com os belgas. O português assume-se feliz na Catalunha.

"O ambiente da equipa é fantástico, o clube é gigante, a forma de jogar é simples. Nota-se que estou feliz e é continuar o trabalho agora com a ajuda de todos. Às vezes fazer o simples é complicado, jogamos a um ou dois toques. Defender tabelas é mais difícil de que ir um para um. Era o meu sonho jogar aqui, desde pequeno que via o Barcelona em casa. Estou contente por aqui estar", atira.

O Barcelona caiu na fase de grupos da Champions na época passada, mas regressa esta época com objetivos renovados: "Vamos tentar ir o mais longe possível, passo a passo".

Félix foi reforço do Barcelona no último dia do mercado. O avançado de 23 anos soma já três golos e uma assistência em três jogos realizados.