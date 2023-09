City evita susto, PSG entra a ganhar no "grupo da morte" e um guarda-redes goleador

Emoções fortes no primeiro dia da nova edição da Liga dos Campeões. O Manchester City apanhou um susto, mas deu a volta, o Atlético de Madrid amaldiçoou os descontos e o Paris Saint-Germain entrou a ganhar no "grupo da morte", com um português em grande destaque.

Em Inglaterra, no grupo G, o City foi para o intervalo a perder, por 1-0, diante do Estrela Vermelha - já depois de Bernardo Silva ter saído por lesão -, mas deu a volta na segunda parte, com um bis de Julián Álvarez. Rodri fez, depois, o 3-1 final. Rúben Dias e Matheus Nunes (estreia) também foram titulares pelo campeão europeu em título.

Horas antes, o Leipzig tinha vencido, por 3-1, em casa dos suíços do Young Boys. Fábio Carvalho não saiu do banco dos alemães.

Quanto ao grupo E, o Atlético de Madrid voltou a sofrer com os descontos, que já lhe "tiraram" uma Liga dos Campeões (Lisboa, 2014). Foi o guarda-redes da Lazio, Ivan Provedel a empatar o jogo em Itália, de cabeça, aos 95 minutos, após uma grande desmarcação num pontapé de canto.

O Feyenoord despachou o Celtic, com uma vitória por 2-0. Paulo Bernardo, emprestado pelo Benfica, foi suplente utilizado pelos escoceses, que terminaram o encontro nos Países Baixos com nove jogadores.

Por fim, no grupo F, o grande destaque vai para o PSG, que venceu, por 2-0, o Borussia de Dortmund, no Parque dos Príncipes. Kylian Mbappé adiantou a equipa da casa de grande penalidade e Hakimi confirmou, com assistência de Vitinha, titular e eleito o melhor em campo. Danilo Pereira e Gonçalo Ramos entraram na segunda parte.

Os campeões franceses adiantam-se a todos os adversários, depois de AC Milan, com Rafael Leão a titular, e Newcastle se terem anulado em Itália.

Classificação





Grupo E

1 - Feyenoord, 3 pontos

2 - Atlético, 1

3 - Lazio, 1

4 - Celtic, 0

Grupo F

1 - PSG, 3 pontos

2 - Milan, 1

3 - Newcastle, 1

4 - Dortmund, 0

Grupo G

1 - Leipzig, 3

2 - Manchester City, 3

3 - Estrela Vermelha, 0

4 - Young Boys, 0

Grupo H

1 - Barcelona, 3

2 - FC Porto, 3

3 - Shakhtar Donetsk, 0

4 - Antuérpia, 0