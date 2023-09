Premier League. Postecoglou foi o melhor treinador do mês, Maddison o melhor jogador

O Tottenham dominou os prémios de melhor do mês da Premier League. Ange Postecoglou foi eleito o melhor treinador do mês, enquanto que James Maddison foi o melhor jogador.



Os "Spurs" estão no segundo lugar do campeonato com três vitórias e um empate.

Postecoglou bateu a concorrência de Mikel Arteta, do Arsenal, Pep Guardiola, do Manchester City, Jurgen Klopp, do Liverpool, e David Moyes, do West Ham.



O treinador australiano de 58 anos treina na Premier League pela primeira vez após passagens pelo Celtic, Yokohama Marinos, Brisbane Roar e Melbourne Victory. Foi ainda selecionador australiano.

Já o médio James Maddison completa o mês para o Tottenham e vence o prémio de melhor jogador. Já tinha sido nomeado quatro vezes enquanto jogador do Leicester, mas nunca tinha vencido o galardão.

Maddison leva dois golos e duas assistências em quatro jogos na Premier League. O internacional inglês custou perto de 46 milhões de euros após ter descido de divisão com o Leicester.