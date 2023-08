Bayern quer Palhinha, mas Fulham sem interesse em vender

O Fulham não está interessado em vender João Palhinha nesta fase do mercado, apesar do forte interesse do Bayern de Munique.

De acordo com a "Sky Sports", com apenas dois dias restantes no mercado de transferências, o clube treinado por Marco Silva não tem qualquer intenção em aceitar uma eventual proposta do Bayern pelo internacional português.

O Bayern ainda não terá apresentado uma proposta final, mas e o fizer, o Fulham deverá rejeitar apesar da vontade de Palhinha rumar ao campeão alemão.

Palhinha, de 28 anos, custou 20 milhões de euros ao Fulham no verão passado, proveniente do Sporting. Apontou quatro golos em 40 jogos disputados e já tinha sido associado ao West Ham como substituto de Declan Rice.

O internacional português tem mais quatro anos de contrato com o clube londrino.

O Sporting reservou 10% de uma futura mais-valia de uma transferência, ou seja, 10% do valor da próxima transferência após a dedução dos 20 milhões de euros que custou.