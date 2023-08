Todos aguardam decisão do TAD sobre Rubiales

O presidente do Conselho Superior do Desporto de Espanha, Victor Francos, aguarda a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto sobre a suspensão de Luis Rubiales.

“O TAD está reunido, temos que respeitar e esperar. Se o TAD aceitar suspensão, entrará em vigor”, referiu.

Victor Francos acrescenta que espera que “o novo presidente da federação esteja à altura” do cargo e reconhece que não gostou dos aplausos após o discurso de Rubiales.

O responsável do CSD disse ainda que está preocupado com a imagem que está a ser deixada pelo futebol espanhol.

De recordar que a FIFA suspendeu Luís Rubiales depois do beijo dado pelo presidente da federação a Jenni Hermoso, uma das jogadoras campeãs do mundo, durante os festejos do título conquistado na Austrália.

[em atualização]