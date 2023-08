Abel Ferreira bate Pepa e mantém-se no encalço de Bruno Lage

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, manteve a distância para o líder do Brasileirão, o Botafogo, de Bruno Lage, ao vencer, na madrugada desta terça-feira, na receção ao Cruzeiro, de Pepa, por 1-0.

Uma vitória tirada a ferros: o golo só surgiu aos seis minutos de descontos, pelos pés do suplente José Manuel López, que entrada ao minuto 81. Abel conseguiu fazer a diferença desde o banco.

Com este triunfo, o Abel passa a somar 34 pontos e está a 13 do Botafogo, ao fim da primeira volta do campeonato. O Cruzeiro encontra-se no 12.º lugar, o último de acesso à Copa Sul-Americana, embora ainda possa ser ultrapassado pelo Corinthians, 14.º com um ponto e um jogo a menos.