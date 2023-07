Ex-leão Arthur Gomes chegou, viu e bisou no ​Brasileirão

Arthur Gomes, ex-jogador do Sporting, marcou este sábado dois golos no empate do Cruzeiro na deslocação ao reduto do Athletico Paranaense, a contar para a 17.ª jornada do Brasileirão.



O reforço do Cruzeiro, equipa treinada pelo português Pepa, marcou os dois primeiros golos da partida, aos 8 e aos 37 minutos.

O Cruzeiro esteve a poucos minutos da vitória, mas jogo chegou ao fim com o marcador a registar uma igualdade, 3-3, com Fernandinho a dar o empate ao Athletico Paranaense, ao minuto 87.

A equipa de Pepa está na 10.ª posição do Brasileirão, com 23 pontos, e o Athletico Paranaense é 7.º, com 27 pontos.

O Cuiabá, do treinador português António Oliveira, foi vencer fora o Internacional de Porto Alegre, por 2-1, e saltou para a 9.ª posição do campeonato.