Corrupção no futebol espanhol. 17 detidos por combinação de resultados

17 pessoas foram detidas em Melilla e Granada, esta quinta-feira, pelas autoridades espanholas. Em causa estão acusações de corrupção desportiva.

Em colaboração com a Interpol, os suspeitos foram detidos sob acusação de manipulação de resultados para apostas desportivas. Entre os detidos estão o presidente, dirigentes e jogadores do Huracán de Melilla, clube da quinta divisão espanhola.

O caso começou a ser investigado em fevereiro quando a autoridade que gere as apostas desportivas no país foi alertada pelas casas de apostas sobre valores fora do normal a serem depositados em jogos do Huracán.

A investigação descobriu um complexo esquema criminoso que envolvia o presidente da equipa e jogadores da sua confiança. As apostas eram formalizadas por terceiros, a pedido dos jogadores e presidente.

A maioria das apostas foram feitas na reta final do campeonato, já depois de consumada a descida de divisão do Huracán.

Dos 17 detidos, 11 vivem na cidade de Melilla, cidade autónoma espanhola localizada no norte de África, e seis em Granada. Alguns dos envolvidos estão ligados aos clubes que defrontavam o Huracán.