Grimaldo recorda Benfica: "Último jogo do campeonato foi muito emocionante"

A influência do treinador Xabi Alonso foi decisiva para Grimaldo trocar o Benfica pelo Bayer Leverkusen, diz o defesa espanhol numa entrevista ao jornal “AS” em que recorda os melhores momentos no Benfica.

“A liga alemã é competitiva, por isso, é difícil chegar à Liga dos Campeões. Tomei esta decisão por conta de Xabi Alonso e do diretor do clube, e acredito que tenha sido uma decisão acertada", afirma Grimaldo.

O defesa de 27 anos recorda as épocas passadas no Benfica. Uma das melhores memórias foi o recente jogo do título.

“O último jogo do campeonato foi muito emocionante. Por conseguirmos o título, por saber que era o meu último jogo, por ter marcado... Foi um momento muito emocionante", declarou.

Grimaldo espera um dia regressar ao Barcelona e também ser uma opção para a seleção de Espanha.

"Sou um dos laterais que podem ter essa oportunidade e irei trabalhar para isso. Agora na Bundesliga vou mostrar que sou capaz de lá ir", afirmou o defesa esquerdo do Bayer Leverkusen.