Botafogo vence no primeiro jogo sem Luís Castro, Palmeiras de Abel Ferreira marca passo

A saída de Luís Castro para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, não afetou, no imediato, o Botafogo, que venceu no primeiro jogo sem o treinador português, na madrugada desta segunda-feira. Já o Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, voltou a perder pontos, com empate, no Brasileirão.

O Botafogo recebeu e bateu o Vasco da Gama, por 2-0, golos de Luis Henrique e Carlos Alberto, e continua a liderar de forma confortável, com 33 pontos, mais sete que o Grémio, segundo classificado.

O Palmeiras esteve a vencer, por 2-0, em casa do Athletico Paranaense, com golos de Endrick e Gabriel Menino. Porém, a expulsão de Gustavo Garcia, aos 66 minutos, que originou um penálti, deitou tudo a perder. Vitor Bueno concretizou e, ao minuto 72, Vitor Roque empatou (2-2).

O campeão brasileiro cai para o quarto lugar, com 23 pontos, a dez do Botafogo, a três do Grémio e a dois do Flamengo, terceiro colocado.