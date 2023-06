Botafogo de Luís Castro dilata liderança do Brasileirão

O Botafogo, orientado pelo treinador português Luís Castro, dilatou a vantagem na liderança do Brasileirão, na madrugada desta sexta-feira, ao vencer em casa do Cuiabá, de António Oliveira, por 1-0.

Bastou um golo do ex-FC Porto Tiquinho soares, de grande penalidade, aos 60 minutos, para o Botafogo levar os três pontos de Mato Grosso.

Com este resultado, o Botafogo passa a somar 27 pontos, mais cinco que o Palmeiras, de Abel Ferreira, que perdeu na véspera, frente ao Bahia, de Renato Paiva, com um golo para lá do tempo regulamentar.