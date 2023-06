Inter precisa de "pernas, cabeça e coração" para derrotar a "melhor equipa do mundo"

O treinador do Inter de Milão reconhece que o Manchester City é "a melhor equipado mundo", pelo que, para conseguirem vencer a final da Liga dos Campeões, os italianos vão precisar de "pernas, cabeça e coração", além de cuidados especiais com o goleador Erling Haaland.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, esta sexta-feira, Simone Inzaghi garante que o Inter "sabe o tipo de jogo" que tem de fazer no sábado, o que passa por "limitar os erros e dar o melhor", além de "lutar centímetro a centímetro, contra uma equipa muito forte".

"Sabemos que o Manchester City é, atualmente, a melhor equipa do mundo. (...) As pernas, a cabeça e o coração serão muito importantes. As pernas vão servir para a corrida extra, a cabeça para se manter lúcida em todos os momentos do jogo e o coração nestes desafios faz com que se encontre energia que nem se acha que se tem", assinala o italiano.

Atenção ao "Iceman"

Inzaghi também está avisado para o perigo que Haaland representa. O ponta de lança norueguês leva 52 golos em 52 jogos, esta época.

"Sabemos quão bom Haaland é. Vamos tê-lo sob observação especial, mas o Inter terá de estar bem no seu todo, para limitá-lo e a toda a equipa adversária. Eles defendem e atacam bem. Vamos tentar jogar o nosso futebol e fazer o jogo de que precisamos", sublinha o treinador.

Simone Inzaghi destaca, ainda, que a sua equipa tem "a oportunidade de ficar na história" do Inter. A última vez que o clube de Milão venceu a Champions foi há 13 anos; antes disso, apenas em 1964 e 1965.

"É difícil, mas faremos o nosso melhor. Estou ciente daquilo que este jogo representa para todos no Inter, do clube aos adeptos. Os adeptos estão sempre connosco. Temos uma grande responsabilidade", vinca.

A final da Liga dos Campeões, entre Manchester City e Inter de Milão, está marcada para sábado, às 20h00, em IStambul, na Turquia.