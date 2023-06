Liverpool confirma contratação de Mac Allister ao Brighton

O Liverpool confirmou, esta quinta-feira, a contratação de Alexis Mac Allister ao Brighton & Hove Albion, por valores não divulgados.

Segundo a imprensa britânica, o clube inglês pagou cerca de 40,7 milhões de euros pelo médio, de 24 anos, campeão do mundo pela Argentina. Mac Allister assinou contrato "de longo termo", informa o Liverpool.

Mac Allister é o primeiro reforço de verão do Liverpool, que terminou a Premier League no quinto lugar, pelo que falhou o apuramento para a Liga dos Campeões e, na próxima época, vai disputar a Liga Europa.

O novo número 10 do Liverpool foi formado no Argentinos Juniors, antes de rumar ao Brighton, que o emprestou, primeiro, ao clube de origem e, depois, ao Boca Juniores. Mac Allister regressou a Inglaterra há três temporadas e meia e rapidamente conquistou o seu espaço.

Esta época, além de se ter conquistado o Mundial 2022, o internacional argentino, de origem escocesa, foi fundamental na grande época do Brighton, que terminou o campeonato inglês no sexto lugar. Mac Allister brilhou com 12 golos e três assistências em 40 jogos pelas gaivotas.