Real Madrid garante Bellingham por 103 milhões de euros

Jude Bellingham é reforço do Real Madrid para as próximas seis temporadas. O internacional inglês troca o Dortmund pelo Real, por 103 milhões de euros. Este será um dos grandes negócios do verão e os alemães já confirmaram a existência de acordo.

O médio internacional inglês, de 19 anos, deixa o Dortmund, depois de uma época frustrante em que o clube desperdiçou a oportunidade de ser campeão na última jornada da Bundesliga. Devido a limitações físicas, Bellingham não participou no último jogo da época, que o Dortmund empatou com o Mainz. Jogo que, em caso de vitória, daria o título à equipa.