Karim Benzema vai deixar o Real Madrid no final da temporada.

O anúncio foi feito este domingo pelo clube madrileno.

O francês abandona os merengues depois 14 temporadas e 25 títulos.

"O Real Madrid CF e o nosso capitão chegaram a acordo para terminar a sua brilhante e inesquecível fase como jogador do nosso clube", é dito, em comunicado.

"O Real Madrid quer mostrar a sua gratidão e todo o carinho por quem já é uma das nossas maiores lendas", dita o texto, que passa, de seguida, em revista a carreira de Benzema, que chegou ao clube em 2009, com 21 anos.

Recorde-se que Karim Benzema é o atual Bola de Ouro e Jogador do Ano da UEFA. Usou a camisola do Real Madrid em 647 jogos e é o segundo melhor marcador de sempre do clube, com 353 golos.

Na próxima terça-feira, 6 de junho, o clube irá realizar uma homenagem de despedida ao jogador na Cidade Real Madrid.



"A carreira de Karim Benzema no Real Madrid tem sido um exemplo de comportamento e profissionalismo, e tem representado os valores do nosso clube. Karim Benzema conquistou o direito de decidir o seu futuro", dizem os madrilenos. E o seu futuro deverá passar pela Arábia Saudita, cuja Liga lhe terá feito uma oferta milionária.



[notícia atualizada às 12h28 de 4 de junho de 2023]