Fiorentina vence antes da final da Liga Conferência

A Fiorentina venceu em Sassuolo, por 3-1, a abrir a 38.ª e última jornada da Liga italiana de futebol, ocupando agora o oitavo lugar, nas vésperas de disputar a final da Conference League.

Os golos só surgiram na segunda parte, aos 47 minutos, pelo avançado brasileiro Arthur Cabral, que pôs a Fiorentina na frente do marcador, mas aos 70, Domenico Berardi restabeleceu o empate, na execução de uma grande penalidade.

A reação da Fiorentina, cujos jogadores contestaram com veemência a marcação do castigo máximo, não se fez esperar e, aos 70 minutos, o médio Ricardo Saponara fez o 2-1, o mesmo que aos 79 assistiu para o 3-1, com um excelente cruzamento para a área, ao qual o avançado argentino Nicolas González correspondeu com uma cabeçada certeira.

O Sassuolo terminou o jogo reduzido a nove, devido à expulsão dos defesas brasileiros Ruan Tressoldi e Rogério, o primeiro por acumulação de amarelos, e o segundo diretamente, por protestos, aos 82 e 88 minutos, respetivamente.

Com esta vitória, a equipa de Florença está agora no oitavo lugar, com 56 pontos, mais três do que o nono classificado, o Torino, o qual recebe o Inter Milão, no sábado, sendo que a equipa de Turim tem vantagem no confronto direto.

O oitavo lugar não dá acesso a uma prova europeia, mas a Fiorentina pode ainda garantir um lugar na Liga Europa da próxima época caso vença a final da Conference League, na próxima quarta-feira, frente ao West Ham, em Praga.

O já campeão Nápoles segue com 87 pontos, seguido da Lázio, com 71, do Inter Milão, com 69, e do Milan, com 67, sendo que estes quatro primeiros já garantiram o apuramento para a Liga dos Campeões.