Bayern de Munique perde e estende a passadeira ao Dortmund

O Bayern de Munique, do internacional português João Cancelo, estendeu a passadeira para o título de campeão alemão ao Borussia Dortmund, este sábado, ao perder na receção ao Leipzig, de André Silva, por 3-1.

O jogo até começou de feição para os decacampeões, que se adiantaram aos 25 minutos. No entanto, na segunda parte, o Leipzig deu a volta.

Aos 64 minutos, Konrad Laimer aproveitou um ressalto para empatar o jogo. O Leipzig consumou a reviravolta ao minuto 76, já sem André Silva em campo, com um penálti convertido Christopher Nkunku. Aos 86 minutos, Dominik Szoboszlai "matou" o jogo, também de penálti.

Com este resultado, o Bayern continua na liderança, com 68 pontos, quando lhe falta apenas um jogo. O Borussia Dortmund, que ainda não entrou em campo nesta jornada, está em segundo, com menos um ponto, pelo que tem tudo para ultrapassar o campeão já no domingo. A equipa do português Raphael Guerreiro visita o Augsburgo às 16h30.

A hegemonia do Bayern, campeão alemão dez vezes consecutivas - a maior hegemonia da história das grandes ligas -, pode chegar ao fim.

O Leipzig garante o terceiro lugar e consequente qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões. A Bundesliga mete quatro equipas e há uma vaga em aberto: Union Berlim, de Diogo Leite, e Friburgo estão igualados, com a equipa da capital em vantagem na diferença de golos.