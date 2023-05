O Barcelona pode sagrar-se campeão espanhol no domingo, depois de ter vencido (1-0) o Osasuna e de o Real Madrid ter perdido (2-0) com a Real Sociedad, esta terça-feira.

Foi difícil, mas os catalães conseguiram fazer o seu trabalho na receção ao Osasuna, que jogou com dez desde o minuto 26, devido à expulsão de Jorge Herrando. Só aos 85 minutos é que Jordi Alba conseguiu desfazer o nó.

No País Basco, houve "traição" de Takefusa Kubo. O internacional japonês, ex-Real Madrid, adiantou a Real Sociedad aos 47 minutos. A missão dos madrilenos complicou-se à hora de jogo, com a expulsão de Dani Carvajal, e a cinco minutos do final Ander Barrenetxea "matou" o jogo.

Com estes resultados, o Barcelona chega aos 82 pontos, quando faltam cinco jornadas para o final. Já o Real, segundo classificado, continua com 66 pontos, e arrisca ser ultrapassado pelo Atlético de Madrid, que está a dois pontos com menos um jogo disputado. Ou seja, a diferença entre a equipa de Xavi e o segundo será, no mínimo, de 13 pontos.

Depois da próxima jornada, ficarão 12 pontos por disputar. Quer isto dizer que se o Barcelona vencer o dérbi com o Espanhol, no domingo, e, assim, mantiver a vantagem de 13 pontos, será matematicamente campeão.