Garnacho renova contrato com o Manchester United até 2028

O Manchester United anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com Alejandro Garnacho até 2028.

O extremo argentino, de 18 anos, estreou-se na equipa principal na temporada passada, mas esta época tem tido utilização regular. Leva quatro golos e quatro assistências em 29 participações.

"Sonhei jogar em Old Trafford, marcar o meu primeiro golo e vencer troféus com este símbolo ao peito. Estou muito orgulhoso por já ter experienciado estes momentos e sinto-me honrado por poder continuar nesta jornada no Manchester United", disse Garnacho, aos meios do clube.

Garnacho nasceu em Madrid, em Espanha, e representou as seleções jovens desse país, mas optou por jogar pela seleção argentina a nível sénior. Já foi convocado pela primeira vez, mas ainda não se estreou pela seleção.

O avançado trocou a formação do Atlético de Madrid pelo United, em 2020.