Pepa apura Cruzeiro para os "oitavos" da Taça do Brasil

O Cruzeiro, treinado pelo português Pepa, apurou-se para os oitavos de final da Taça do Brasil, na madrugada desta quarta-feira, ao vencer, em casa, o Náutico, na segunda mão dos quartos de final, por 2-0.

A equipa de Belo Horizonte tinha perdido (1-0) na primeira mão, no entanto, no Estádio Independência, William, aos 54 minutos, e Richard, aos 90, deram a volta à eliminatória. O resultado agregado ficou em 2-1.

No final do jogo, os adeptos do Cruzeiro cantaram o nome de Pepa. O técnico português não escondeu a emoção. Veja o vídeo abaixo.

A Raposa junta-se a Fluminense, Athletico Paranaense e São Paulo nos "oitavos" da Copa. A partir da meia-noite, o Palmeiras defende a vantagem de 4-2 conseguida na primeira mão frente ao Tombense.

Bahia (venceu a primeira mão por 2-1 frente ao Volta Redonda), de Renato Paiva, e Botafogo (2-0 diante do Ypiranga-RS), de Luís Castro, disputam o acesso à próxima ronda na madrugada seguinte.

A emoção de Pepa: