Lisandro Martínez foi operado ao pé direito e foi ainda no recobro da cirurgia que anunciou, nas redes sociais, que "tudo correu muito bem".

O central do Manchester United lesionou-se com gravidade no jogo com o Sevilha (2-2), a contar para a Liga Europa, e só voltará à competição na próxima temporada.

"Obrigado a todos pelas mensagens e agora só penso em recuperar", escreveu o campeão do mundo.