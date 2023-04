Mais um mês de paragem para Renato Sanches no PSG

Renato Sanches não vai treinar nas próximas três a quatro semanas, devido a uma lesão num adutor, informa o Paris Saint-Germain, em comunicado publicado esta terça-feira.

O internacional português foi reavaliado, após lesão sofrida no jogo com o Nice, no fim de semana, e enfrenta mais uma paragem, numa temporada em que já contabiliza cinco lesões. O clube anuncia que o médio voltará aos treinos dentro de três a quatro semanas, dependendo da evolução clínica. Ou seja, cerca de um mês de paragem, num cenário otimista, tendo em conta que poderá voltar aos treinos ainda com limitações.

O PSG informa, ainda, que Mukiele, lesionado desde o jogo com o Bayern Munique para a Liga dos Campeões, em março, não volta a jogar esta temporada. O defesa francês vai ser operado a um problema na coxa direita, na Finlândia, e só voltará a competir na próxima época.