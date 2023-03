Fernando Santos consegue primeira vitória pela Polónia

Fernando Santos obteve, esta segunda-feira, a primeira vitória como selecionador da Polónia.

Os polacos derrotaram a Albânia, por 1-0. O único golo da partida foi apontado por Karol Swiderski, aos 41 minutos, na sequência de um ressalto.

O ex-selecionador português, que arrancara a nova aventura com uma derrota, na passada sexta-feira, conseguiu agora os primeiros três pontos na fase de qualificação para o Euro 2024.

A República Checa, que derrotara a Polónia na primeira jornada, empatou diante da Moldova, sem golos.

Os checos lideram o grupo E, com quatro pontos, mais um que a Polónia. A equipa de Fernando Santos segue na segunda posição, à frente de Moldova, com três pontos, Ilhas Faroé, com um, e Albânia, com zero.