Fernando Santos perde na estreia pela Polónia

Fernando Santos estreou-se esta sexta-feira em jogos oficiais pela Polónia com uma derrota na República Checa, por 3-1.



O antigo selecionador nacional iniciou da pior maneira a qualificação para o Euro 2024.

Aos três minutos de jogo, a Polónia já perdia por duas bolas a zero, em partida da primeira jornada do Grupo E.

Na segunda parte, a República Checa ampliou o marcador e a Polónia ainda reduziu para o 3-1 final.

Na outra partida do Grupo E, a Moldávia empatou com as Ilhas Faroé, a uma bola.

Na segunda jornada de qualificação para o Euro 2024, a Polónia de Fernando Santos recebe a Albânia, na próxima segunda-feira.