Sevilha demite Sampaoli e quer novo treinador já esta terça-feira

O Sevilha anunciou, esta terça-feira, a demissão de Jorge Sampaoli.

O treinador argentino, de 63 anos, não resistiu aos maus resultados. O Sevilha está no 14.º lugar da La Liga, apenas dois pontos acima da linha de água, e a última gota foi a derrota, por 2-0, com o Getafe.

O Sevilha justifica a decisão de despedir Sampaoli com o facto de a equipa ter regressado ao limbo, assim como com "a imagem oferecida nos últimos encontros". O objetivo é ir "em busca de uma reação".

O clube andaluz agradece a Sampaoli pelo serviço prestado e deseja-lhe "a maior das sortes" no futuro. O objetivo é encontrar novo treinador ainda esta terça-feira, para que este já dirija o treino desta tarde.

O sucessor de Sampaoli terá oportunidade de trabalhar, sem competição, nas próximas duas semanas, em que há pausa para as seleções.

O Sevilha conta, no plantel, com o médio luso-brasileiro Fernando Reges, antigo jogador do FC Porto. Também tem os ex-Porto Alex Telles, Óliver Torres e Jesús "Tecatito" Corona, os ex-Sporting Marcos Acuña e Nemanja Gudelj, e o ex-Desportivo de Chaves e Rio Ave Marcão.