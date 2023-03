City goleia e Haaland faz “hat-trick”

O Manchester City avançou sem problemas para as meias-finais da Taça de Inglaterra de futebol, depois de golear o secundário Burnley, por 6-0, com Erling Haaland e Julián Álvarez em evidência.

No Etihad Stadium, em Manchester, o ponta de lança norueguês, que vinha de uma ”manita” anotada contra ao Leipzig, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, voltou a estar em destaque, ao marcar aos 32, 35 e 59 minutos.

Depois, entrou em cena o argentino Álvarez, que tinha assistido o companheiro do ataque para primeiro do desafio, agora a inscrever o nome na lista de marcadores, aos 62 e 73 minutos, ambos servidos por De Bryune, com Palmer (68), pelo meio, a marcar o quinto da equipa comandada por Pep Guardiola.

O central luso Rúben Dias foi titular nos anfitriões, enquanto o compatriota Bernardo Silva não constou na ficha de jogo.