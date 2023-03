Manchester United domina prémios de fevereiro na Premier League

Erik ten Hag e Marcus Rashford, ambos do Manchester United, foram eleitos o melhor treinador e jogador do mês de fevereiro da Premier League, respetivamente.

O treinador neerlandês conquistou 10 pontos em 12 possíveis durante fevereiro, com triunfos frente ao Crystal Palace, Leeds e Leicester City. Na outra partida, os "red devils" empataram frente ao Leeds, equipa que defrontaram duas vezes no mesmo mês.

Superou os outros dois nomeados, o português Marco Silva, do Fulham, e Antonio Conte, do Tottenham.

Também em janeiro, ten Hag conquistou o primeiro troféu do Manchester United desde 2017 ao levantar a Taça da Liga.

É a segunda vez que ten Hag é eleito o melhor treinador do mês, depois de também ter sido distinguido em setembro.

O Manchester United fez a "dobradinha", porque Marcus Rashford foi eleito o melhor jogador do mês pela terceira vez na temporada, após setembro e janeiro.

O internacional inglês marcou cinco golos em quatro jogos e superou a concorrência de Kelechi Iheanacho, Bernd Leno, Emerson Royal, Manor Solomon e Ollie Watkins.

Atualmente, o Manchester United está no 3.º lugar da Premier League, com 49 pontos amealhados, a nove do Manchester City e a 14 do líder Arsenal.