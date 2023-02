Cristiano Ronaldo eleito melhor jogador da Liga saudita em fevereiro

Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador da Liga da Arábia Saudita em fevereiro. É a primeira distinção individual para o internacional português desde que rumou ao Al Nassr.

No mês em avaliação, o avançado, de 38 anos, marcou oito golos (incluindo um "poker" e um "hat-trick") e fez duas assistências, um total de dez contribuições diretas para golo, em quatro jogos.

Cristiano Ronaldo rescindiu contrato com o Manchester United em novembro, mesmo antes da estreia de Portugal no Mundial 2022, em que perdeu a titularidade na seleção. Foi oficializado como reforço do Al Nassr no dia 30 de dezembro, contudo, só se estreou a 22 de janeiro.

Desde então, CR7 soma oito golos e duas assistências em seis encontros oficiais pelos sauditas. Só marcou o primeiro golo em fevereiro.