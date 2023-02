Quatro internacionais francesas abdicam da Seleção

São já quatro as internacionais francesas a abdicar da Seleção feminina de futebol em divergência com a selecionadora.

Este sábado, a defesa Perle Morroni, do Lyon, juntou-se a Marie-Antoinette Katoto e Kadidiatou Diani, do Paris Saint-Germain, e a defesa Wendie Renard, do Lyon, nas críticas a Corinne Diacre.

"Quero expressar-me sobre esta situação e juntar-me a elas contra este sistema de gestão da atual seleção de França, porque sofri com isso pessoalmente", escreveu Morroni, de 25 anos.

A cinco meses do Mundial feminino, as jogadoras queixam-se de "um sistema longe do requerido ao mais alto nível".

Entre as “baixas” está a capitã Renard diz que o coração "sofre", mas que deve concentrar-se "na saúde mental", por já não poder "apoiar o sistema atual".

De recordar que também na Seleção espanhola, várias jogadoras abdicaram da “roja” em protesto contra o selecionador Angel Vilda.