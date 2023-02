Lille de Paulo Fonseca vence e sobe aos lugares europeus

O Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, venceu na receção ao Brest, por 2-1, e subiu à condição aos lugares de qualificação europeia.

O jogo começou com um azar para o português Tiago Djaló, que marcou autogolo logo aos 8 minutos de jogo. No segundo tempo, o Lille chegou ao empate por Diakité, aos 60 minutos, e o central Alexsandro, ex-Chaves, assinou a reviravolta, aos 80 minutos de jogo

O internacional português André Gomes também foi titular no meio-campo do Lille e assistiu o golo da vitória, enquanto que José Fonte está de fora por lesão no joelho.

Com este resultado, o Lille sobe ao 5.º lugar, com 44 pontos e ultrapassa o Rennes, que ainda jogará esta jornada.