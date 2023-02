Messi, Mbappé e Benzema são os finalistas para o prémio "The Best"

Lionel Messi, do Paris Saint-Germain, Karim Benzema, do Real Madrid, e Kylian Mbappé, também do PSG, são os finalistas do prémio "The Best", da FIFA, que escolhe o melhor jogador do mundo.

O avançado argentino destacou-se principalmente pela conquista do Campeonato do Mundo. Messi, de 35 anos, marcou sete golos na fase final, que junta aos 15 golos e 14 assistências esta época pelo PSG.

Benzema, atual detentor da Bola de Ouro, da France Football, foi o melhor marcador da Liga dos Campeões na época passada e apontou um total de 44 golos na equipa que venceu a Champions e o campeonato espanhol.

Mbappé foi o melhor marcador do Campeonato do Mundo, prova que perdeu na final para a Argentina de Messi.

Não havia qualquer jogador português na lista inicial de nomeados.

No futebol feminino, Beth Mead, do Arsenal, Alex Morgan, dos Orlando Pride e San Diego Wave, e Alexia Putellas, do Barcelona, são as finalistas.

No que diz respeito aos treinadores, Pep Guardiola (Manchester City), Carlo Ancelotti (Real Madrid) e Lionel Scaloni (seleção argentina) são os nomeados, enquanto que Sonia Bompastor (Lyons), Pia Sundhage (seleção brasileira) e Sarina Wiegman (seleção inglesa) são as nomeadas para melhor treinador de futebol feminino.

Os vencedores serão anunciados a 27 de fevereiro.