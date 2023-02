Leilão de camisola autografada de Ronaldo vai ajudar vítimas do sismo na Turquia

Merih Demiral, antigo central do Sporting, está a leiloar uma camisola autografada por Cristiano Ronaldo para ajudar as vítimas do forte sismo que se fez sentir na Turquia e na Síria.

O defesa turco foi colega de equipa de Cristiano Ronaldo na Juventus, com quem criou laços de amizade. Demiral revelou nas redes sociais que conversou com Ronaldo e vai leiloar a sua camisola.

"Acabei de falar com o Cristiano e ele disse-me que está muito triste com o que aconteceu na Turquia. Estamos a leiloar a camisola autografada dele da minha coleção. Todos os rendimento vão para as zonas mais afetadas pelo terremoto", disse.

Demiral, central de 24 anos, jogou no Sporting entre 2016 e 2018 e chegou a fazer um jogo pela equipa principal. Entretanto jogou no Alanyaspor, Sassuolo, Juventus e Atalanta, que atualmente representa. É titular habitual na seleção da Turquia.

Todas as competições desportivas na Turquia estão suspensas e alguns clubes abriram os seus estádios e centros de treino para receber algumas vítimas.

Dois violentos sismos sacudiram esta segunda-feira a Turquia e a Síria, de 7.8 e 7.5 na escala de Richter. Mais de 6.200 mortos, 20 mil feridos, milhares de desaparecidos e edifícios arrasados: é o balanço provisório da tragédia. As equipas de busca e salvamento lutam contra o tempo para tentar salvar pessoas presas nos escombros.