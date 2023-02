Tiquinho Soares em destaque na vitória do Botafogo

O Botafogo, orientado pelo treinador português Luís Castro, venceu em casa do Boavista, por 4-0, com um ex-FC Porto em destaque.

Tiquinho Soares, de 32 anos, jogou no FC Porto entre 2017 e 2020. Passou ainda pelo Nacional e Vitória de Guimarães. Atualmente ao serviço do Botafogo, marcou os dois primeiros golos da época, aos 4 e 21 minutos.

Victor Sá dilatou vantagem, aos 47 minutos, e Patrick de Paula fechou o resultado aos 70.

Marçal, ex-Benfica, Lucas Piazón, ex-Rio Ave e Braga, Gustavo Sauer, ex-Boavista, também foram utilizados.

Com este resultado, o Botafogo sobe ao segundo lugar do campeonato carioca, com 13 pontos, a um do líder Flamengo, de Vítor Pereira.