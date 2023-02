Carlos Queiroz é o novo selecionador do Qatar

A Federação do Qatar anunciou que Carlos Queiroz é o novo selecionador nacional do país.

O treinador português de 69 anos vai treinar a sétima seleção nacional na carreira, depois de Portugal, Irão, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Colômbia e Egito.

Queiroz deixou a seleção iraniana depois de apenas sete jogos no comando técnico. Esteve com o Irão no Mundial do Qatar, a sua segunda passagem na seleção, depois de um longo período entre 2011 e 2019.

Entretanto, passou pela Colômbia e Egito, mas sem grande sucesso.

Com uma carreira que arrancou na década de 80, Queiroz tem uma vasta experiência de seleções. Esteve em quatro fases finais de Mundiais - todas desde 2010 -, duas Taças das Nações Africanas (CAN), uma Copa América e duas Taças Asiáticas.

Foi ainda treinador do Real Madrid, em 2003/04, e adjunto do Manchester United.

No Qatar, vai substituir o espanhol Félix Sánchez. O Qatar organizou o Mundial, mas ficou no último lugar do grupo A.