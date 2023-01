Southampton pode pagar cláusula de rescisão de Vitinha

O Southampton terá apresentado uma proposta de 30 milhões de euros ao Sporting de Braga por Vitinha, segundo o jornal "O Jogo".

De acordo com a publicação, os "Saints" terão informado o Braga que vão pagar os 30 milhões de cláusula de rescisão, mas os minhotos só aceitam se esse valor for pago a pronto.

Vitinha, de 22 anos, leva 13 golos e 5 assistências em 27 jogos pelo Sporting de Braga.

O internacional sub-21 português tem contrato até 2027 com o Braga e uma cláusula de rescisão fixada nos 30 milhões de euros. O Braga recebeu Bruma e Pizzi como opções para o ataque, mas nenhum deles com o perfil de ponta de lança de Vitinha. Abel Ruiz e Banza são as outras opções do plantel.