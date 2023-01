Fernando Santos apresentado. "A partir de hoje sou polaco"

Fernando Santos foi apresentado, esta terça-feira, como selecionador da Polónia, e declarou que, a partir de agora, é mais um polaco.

Em conferência de imprensa, o ex-selecionador português, que assinou contrato até 2026, salientou que a Polónia é um país com história e cultura "enormes, semelhante ao nível da sua seleção nacional".

"É uma equipa com muitos jogadores de qualidade, é uma das equipas que foram ao Mundial. Para mim é gratificante poder continuar a carreira de selecionador num país com tanta influência, com tanta qualidade. A partir de hoje sou polaco, sou um de vocês. Vamos fazer de tudo para dar alegrias ao povo polaco", afirmou.

Fernando Santos, de 68 anos, quer construir um legado ao serviço da seleção polaca: "Para mim, é muito importante fazer na Polónia o que tenho feito: quero deixar um legado aqui, algo para o futuro."

"O mundo do futebol está a mudar e eu quero construir as bases para um novo futuro da seleção nacional. Por isso quero viver aqui, conhecer a cultura e o modo devida dos polacos, ir aos estádios", acrescentou.