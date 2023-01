Abel Ferreira: "Temos jogos mais difíceis no Paulista do que na Libertadores"

O Palmeiras, de Abel Ferreira, venceu o Botafogo de São Paulo, na segunda jornada do Campeonato Paulista, o estadual que está integrado a equipa campeã do Brasileirão.

Raphael Veiga marcou o único golo da partida, aos 24 minutos, frente à equipa da terceira divisão nacional.

Depois do empate na primeira jornada contra o São Bento, o Palmeiras sobe ao segundo lugar da classificação, com os mesmos quatro pontos do que o São Bernardo.

Apesar da vitória, no final da partida, Abel Ferreira deixou elogio ao Botafogo-SP e comparou o nível do Paulista à Libertadores.

"No Paulista entra a questão de preparação da equipa. Chegamos mais tarde, mas temos que jogar, subir os níveis físicos e técnicos. Impressionam-me as equipes do Paulista, extremamente competitivas. Eu brinco que temos jogos aqui mais difíceis do que encontramos na Libertadores", disse.

Abel reconhece que, apesar da vitória, o empate seria justo para o Botafogo: "Posso dizer isso com tranquilidade que, se calhar, o resultado mais justo era o empate. E contra o São Bento devíamos ter ganho o jogo. Não sei quantas equipas ganharam dois jogos seguidos nas duas primeiras rodadas. O resultado hoje foi bom. Sobre evolução, acho que jogamos melhor no último do que nesse, mas futebol é isso".