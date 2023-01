Alexandre Santos quer voltar a levar o Petro de Luanda "ao mais alto nível do futebol africano"

O treinador português Alexandre Santos sonha voltar a fazer um brilharete na Liga dos Campeões africana com o Petro de Luanda.

Depois de ter sido campeão de Angola e de ter chegado às meias-finais da Champions, na primeira temporada, o técnico continua a mostrar resultados na sua segunda época no Girabola - está no primeiro lugar, ao fim de 15 jornadas.

O início de 2023 significa o arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões. O Petro está inserido no grupo A, com o campeão em título, o Wydad (Marrocos), além dos argelinos do Kabylie e os congoleses do Vita Club.

Em entrevista à Renascença, Alexandre Santos salienta que o Petro terá de estar "ao mais alto nível, com grande entrega, grande concentração, grande rigor", para passar a fase de grupos, porque "qualquer erro vai custar caro".

"Só fazendo uma boa fase de grupos é que poderemos, depois, tentar chegar o mais à frente possível e, quiçá, estar entre as melhores equipas de África. Mas isso só é possível se ficarmos nos dois primeiros lugares e, para isso, temos de ganhar a todos os nossos adversários, que são todos eles muito fortes", assinala.

O Wydad é o cabeça de cartaz. Campeão de África e prestes a disputar o Mundial de Clubes, o clube de Casa Blanca "vai ser um grande desafio".

"Estamos muito motivados para defrontar quem quer que seja e fazer novamente uma grande representação de Angola ao mais alto nível do futebol africano", afiança Alexandre Santos.



Líder do campeonato com cautela



No Girabola, o Petro é líder, com seis pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Williete, sete sobre o 1.º de Agosto, terceiro, e nove para o Interclube, quarto.

Alexandre Santos avisa que os três adversários são "equipas fortes" e têm capacidade para discutir o primeiro lugar com o Petro.

"Vai depender da nossa capacidade de nos mantermos fortes", frisa.

Sucesso africano desperta interesse

O sucesso em Angola tem motivado a chegada de "algumas abordagens" para Alexandre Santos assumir clubes de patamares competitivos mais elevados. Para já, contudo, o treinador português mantém-se focado.

"O facto de ter renovado com o Petro para este ano e existir uma cláusula de rescisão muito alta foi afastando possíveis interessados. Ultimamente, houve uma abordagem muito real, com conhecimento total do Petro, mas estou bem onde estou. Logicamente, quero ter o mais sucesso possível em todos os jogos e todas as épocas e estar focado", explica.

A fase de grupos da Liga dos Campeões arranca no dia 10 de fevereiro. Dia de estreia do Petro de Luanda, frente ao Kabylie, em casa.