​Bruno Fernandes: "Não usem o meu nome para tentar atacar Ronaldo"

"Não usem o meu nome para tentar atacar Ronaldo", afirma o internacional português Bruno Fernandes.



Numa publicação nas redes sociais, o jogador do Manchester United esclareceu que, ao dizer que agora os red devils jogavam como uma equipa, não estava a criticar CR7, que rescindiu com o clube antes do Mundial.

"Obrigado por alguém publicar exatamente as palavras que eu disse. Sei que é difícil ver o Manchester United a fazer as coisas e não terem mais nada para falar de nós, além das coisas boas. Não usem o meu nome para tentar atacar o Cristiano [Ronaldo]!”, declarou Bruno Fernandes.