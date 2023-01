Ajax empata na estreia a titular de Francisco Conceição

Francisco Conceição estreou-se a titular pela equipa principal do Ajax, este domingo, com um empate, a um golo, no terreno do NEC, a contar para o campeonato dos Países Baixos.

Os campeões adiantaram-se no marcador aos 38 minutos, por intermédio de Davy Klaassen, no entanto, a abrir a segunda parte, Landry Dimata empatou.

O Ajax fez um total de 21 remates durante o jogo, sete deles enquadrados com a baliza, mas não conseguiu desfazer a igualdade. Pedro Marques entrou aos 87 minutos pelo NEC, mas também não desequilibrou. Conceição foi substituído três minutos depois.

O Ajax perde terreno e permite ao Feyenoord isolar-se na liderança da Eredivisie, com mais três pontos. O NEC sobe ao nono lugar, com 18 pontos.

Francisco Conceição, de 20 anos, contratado no verão ao FC Porto, leva um golo e uma assistência em oito jogos pelo Ajax. Pedro Marques, de 24, que trocou o Sporting pelo NEC na mesma altura, tem quatro golos e duas assistências em 15 jogos.