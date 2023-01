Chuva forte motiva adiamento do jogo do Al Nassr de Ronaldo

"Devido à chuva forte e ao facto de as condições meteorológicas estarem a ter impacto no sistema elétrico do estádio, fomos informados, de forma oficial, que o jogo de hoje, com o Al Tai, foi adiado por 24 horas. Pedimos desculpa por qualquer inconveniente causado aos adeptos", escreve o clube, nas redes sociais.

O jogo do Al Nassr, o novo clube de Cristiano Ronaldo, foi adiado por 24 horas, para sexta-feira, às 15h00, devido a problemas no sistema elétrico do estádio, causados pela chuva intensa que se faz sentir em Riade.

Em causa está o castigo imposto a Ronaldo, de dois jogos, ainda em Inglaterra, por conduta imprópria, na sequência de um incidente em que Ronaldo danificou o telemóvel de um jovem autista, adepto do Everton.

O avançado, de 37 anos, não chegou a cumprir esse castigo e o artigo 12.1 do regulamento de transferências da FIFA prevê que "qualquer sanção de até quatro jogos ou até três meses, que tenha sido imposta a um jogador pela antiga federação, mas que ainda não tenha sido cumprida até ao momento da transferência, será aplicada pela nova associação".



Mantém-se, portanto, a expetativa até esta sexta-feira, dia para o qual passou a estar agendado o jogo do Al Nassr com o Al Tai, treinado por Pepa, e que é o primeiro do clube de Riade, já com Ronaldo no plantel. O Al Nassr é líder do campeonato saudita, com um ponto de vantagem sobre o Al Shabab, mas mais um jogo realizado. O Al Tai está no 7.º posto, a oito pontos do primeiro classificado.