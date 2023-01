Muito dinheiro, mordomias e não só: CR7 vai poder despedir treinador do Al Nassr

O contrato milionário de Cristiano Ronaldo com o Al Nassr não só inclui muito dinheiro e mordomias para o jogador e para a família, como também um poder praticamente ilimitado, incluindo o de despedir o treinador.

De acordo com a estação televisiva norte-americana CBS Sports, o Al Nassr quer tornar-se uma espécie de "Cristiano FC", pelo que o internacional português, de 37 anos, terá o direito de destituir o espanhol Rudi García caso entenda que isso é necessário.

Atualmente, o clube de Riade lidera a Liga da Arábia Saudita, sob o comando de García, com 26 pontos em 11 jornadas, mais um ponto (e menos um jogo disputado) que o segundo classificado, o Al Shabab.

O jornal "Marca" adianta outros detalhes do contrato até 2025 (duas épocas e meia), ao longo do qual Cristiano Ronaldo ganhará um total de 500 milhões de euros, entre salário (70 milhões anuais), direitos de imagem e acordos comerciais. O avançado comprometeu-se, também, a marcar presença em eventos para promoção da Arábia Saudita.

O capitão da seleção nacional será embaixador da candidatura do país asiático à organização de um Mundial - inicialmente, o plano era o de 2030, o que colidiria com a aplicação conjunta de Portugal e Espanha; agora, está em consideração, ao invés, uma candidatura a 2034.

Todos os luxos para CR7

A nível pessoal, ainda segundo o diário espanhol, Ronaldo terá direito a uma mansão de luxo nos arredores de Riade e a um avião privado para viagens a Portugal e Espanha. A família será sempre acompanhada em todas as deslocações e terá assistência sempre que necessário.

A versão inglesa da "Marca" acrescenta um detalhe: a carreira de Cristiano Ronaldo na Europa pode ainda não ter terminado. No contrato consta uma cláusula que permite ao avançado rumar ao Newcastle (detido pelo fundo público de investimento da Arábia Saudita) por empréstimo caso o clube inglês se qualifique para a Liga dos Campeões, na próxima época. Quase a meio da Premier League, os "magpies" encontram-se no segundo lugar, que dá acesso direto à prova.

As negociações entre Cristiano Ronaldo e o Al Nassr foram conduzidas por Ricardo Regufe, amigo pessoal e "manager" do jogador, e não incluíram Jorge Mendes, empresário do avançado desde a adolescência. Regufe terá recebido uma comissão de 30 milhões de euros.

Na Arábia Saudita desde a última noite, Cristiano Ronaldo é apresentado esta terça-feira, às 16h00, no Mrsool Park, em Riade. O estádio do Al Nassr tem capacidade para 30 mil espectadores. Os bilhetes serão vendidos a a quatro euros, valor remetido para instituições de caridade.