Bruno Baltazar é o novo treinador dos búlgaros do Botev Plovdiv

Bruno Baltazar é o novo treinador do Botev Plovdiv, segundo anunciou, esta terça-feira, o clube da Bulgária.

O Botev Plovdiv não revela a duração do contrato do técnico português, de 45 anos, que sucede ao croata Zeljko Kopic. Baltazar herda uma equipa que se encontra no décimo lugar do campeonato búlgaro.

Bruno Baltazar passou por Sintrense, Atlético, Casa Pia, Olhanense, AEL Limassol e APOEL - com que foi campeão do Chipre -, antes de assumir o comando do Estoril, na II Liga, na época 2018/19. Os canarinhos ficaram no terceiro lugar, a cinco pontos da subida ao principal escalão.

Em 2022, Baltazar rumou aos EUA, para orientar o Rochester New York. Agora, regressa à Europa, pela porta da Bulgária.