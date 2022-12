Abel Ferreira. “A minha realidade é o Palmeiras”

O treinador Abel Ferreira comentou as possibilidades de ser selecionador português ou brasileiro. “A minha realidade é o Palmeiras”.

O técnico do Palmeiras falou à margem da apresentação do livro "Cabeça fria, coração quente", no IPO do Porto.

Questionado sobre a canarinha, Abel Ferreira não se alongou: "Vivo o aqui e o agora. O aqui e agora é o Palmeiras, ser treinador de um dos maiores clubes do mundo. Estou muito feliz e realizado onde estou. Não vivo com ses, vivo com o aqui e agora. A realidade é esta e é isso em que me foco."

Já sobre a vaga deixada em aberto por Fernando Santos, Abel reafirmou: "É um orgulho ser português. Quando és emigrante ainda mais o sentes, a oportunidade de falar com pessoas, nunca pensei em sentir tanto orgulho. Mas volto a referir: a minha realidade é o Palmeiras, renovámos no início do ano, proporcionam-me todas as condições e estou muito feliz”.

Tite deixou a seleção brasileira, como já tinha anunciado, no final da prestação do “escrete” no Mundial do Qatar. Vários nomes têm sido apontados ao lugar, incluindo uma série de nomes portugueses, como Abel Ferreira, Jorge Jesus, Luís Castro ou José Mourinho.

Também Fernando Santos saiu da equipa das quinas, após a eliminação contra Marrocos, e a Federação Portuguesa de Futebol já disse que abriu o processo de substituição. O nome mais falado tem sido José Mourinho, mas o técnico tem contrato em vigor com a Roma.