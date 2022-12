Cristiano Ronaldo será jogador do Al-Nassr

De acordo com o jornal espanhol "Marca", Cristiano Ronaldo vai ser jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, a partir do dia 1 de janeiro.

Segundo a publicação, o acordo está totalmente fechado entre o jogador e o clube saudita. Ronaldo assinará um contrato de duas temporadas e meia, o que significa que terá contrato até aos 40 anos de idade.

Ronaldo vai receber um ordenado a rondar os 200 milhões de euros por temporada, o que o tornará o jogador mais bem pago da história da modalidade.

Cristiano Ronaldo, de 37 anos, é atualmente um jogador livre no mercado de transferências, depois de ter rescindido contrato com o Manchester United, na sequência de uma polémica entrevista em que disse disse sentir-se "traído" pelo clube.

O português tinha contrato com o Manchester United até ao final da época, com mais uma temporada de opção.

Atualmente, Ronaldo encontra-se no Qatar com a seleção portuguesa, para a participação no Mundial.

O Al Nassr é o atual segundo classificado do campeonato saudita, atrás do Al-Shabab. A equipa é treinada pelo francês Rudi Garcia e conta no plantel com jogadores como Anderson Talisca, ex-Benfica, Vincent Aboubakar, ex-FC Porto, e David Ospina, que passou pelo Arsenal e Nápoles.