Mão de Suárez em 2010 ainda atormenta o Gana. "Não foi culpa minha que falharam o penálti"

A "mão de Deus" da era moderna do futebol ainda é assunto no Gana, na antecâmara do reencontro frente ao Uruguai.

Nos quartos de final do Mundial 2010, na África do Sul, Luis Suárez defendeu um cabeceamento com as mãos no minuto 120 do prolongamento frente ao Gana. O avançado foi expulso, mas Asamoah Gyan falhou a grande penalidade.

O jogo foi para o desempate por penáltis e o Uruguai acabou mesmo por eliminar o Gana. O "crime" de Suárez compensou, que assistiu aos penáltis junto ao túnel.

12 anos depois, as duas seleções voltam a defrontar-se num Campeonato do Mundo. Um jornalista disse que Suárez é, até hoje, visto como "o diabo" no Gana por nunca ter pedido desculpa. Questionado sobre o assunto, o avançado não sente que se tenha de desculpar.

"O jogador do Gana é que falhou o penálti, não fui eu. Pediria desculpa se tivesse feito uma falta e lesionado um jogador, mas não foi culpa minha que o jogador falhou o penálti", disse.

As duas equipas reencontram-se na sexta-feira e com um lugar nos oitavos de final em discussão.

O Gana só depende de si para seguir em frente e o empate pode até ser suficiente caso a Coreia do Sul não vença Portugal. O Uruguai segue em frente se vencer o Gana e se a Coreia do Sul também não vença Portugal.