Jorge Jesus coloca Portugal no lote das quatro favoritas à conquista do Mundial

Jorge Jesus, treinador português que orienta o Fenerbahçe, acredita que Portugal está no lote das quatro equipas favoritas a vencer o Campeonato do Mundo.

Em conferência de imprensa depois de um jogo particular, Jorge Jesus deixou as suas escolhas numa altura em que nos aproximamos do final da fase de grupos. Portugal está no lote dos favoritos, numa lista sem Argentina e Inglaterra.

"Portugal, Brasil, França e Espanha são as quatro melhores equipas do campeonato. Uma delas deve ganhar o Mundial. Depois vem a Argentina, a Inglaterra, mas não com a mesma qualidade destas quatro. O Mundial é um torneio de seis jogos, portanto muita coisa pode acontecer. Mas, até ao momento, estas quatro são as equipas que demonstraram mais qualidade", disse.



Jorge Jesus, de 68 anos, está atualmente no futebol turco depois do dois anos no Benfica. Conta ainda com passagens pelo Flamengo, Al Hilal, Sporting, Braga, Belenenses, Leiria, Moreirense, Vitória de Guimarães, entre outros clubes.

A seleção portuguesa disputa o último jogo da fase de grupos na sexta-feira, contra a Coreia do Sul, às 15h00. Em caso de empate, Portugal termina o grupo no primeiro posto.

O jogo tem relato na Renascença diretamente de Doha e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.