Cristiano Ronaldo no Al Nassr colocaria futebol saudita "noutra dimensão"

Hélder Cristóvão acredita que, mais do que o clube, Cristiano Ronaldo no Al Nassr mudaria a face do futebol saudita e de toda a Arábia.

De acordo com a "Marca", CR7 está perto de assinar contrato de dois anos e meio com o Al Nassr, atual segundo classificado do campeonato da Arábia Saudita. Os números são astronómicos: vencimento de 200 milhões por temporada, com os acordos publicitários já incluídos.

Ouvido por Bola Branca, Hélder Cristóvão, que foi coordenador técnico e treinador do Al Nassr, considera que estamos perante uma contratação que iria mexer, e muito, com todo o futebol saudita e árabe. Cristiano Ronaldo "seria a principal bandeira do futebol saudita e vem entroncar, um pouco, com o que eles estão a fazer no Campeonato do Mundo".

"Ou seja, ajudando a promover a liga saudita", explica, acrescentando:

"Estamos a falar de uma ida de Ronaldo para o Al Nassr, que vai envolver não só o clube mas também o país. Riade tem resorts, hotéis e casas fantásticas e ele, nesse campo, não teria problema nenhum. A maior dificuldade seria no dia a dia: treinar à noite ou os árbitros locais. Mas estamos a falar de uma mega-estrela e, se isto acontecer, vai pôr o campeonato e o país noutra dimensão. Parte da ideia será essa."